На Дону почти на 55% выросли продажи препаратов от ожирения
За десять месяцев 2025 года аптечные продажи лекарственных препаратов для лечения ожирения в Ростовской области выросли на 54,6%, составив 181,9 тыс. упаковок, тогда как в аналогичный период 2024 года было реализовано 82,5 тыс. упаковок. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В денежном выражении расходы жителей региона увеличились на 164%, достигнув 1 млрд рублей. Так, в 2023 году траты на препараты для похудения составили 202,1 млн руб., а за десять месяцев 2024 года эта сумма выросла до 378,8 млн руб.
Первое место по продажам в регионе занял препарат «Семавик», составив 38,2% от общего объема рынка в денежном выражении. Второе место досталось «Велгии» с долей 13,5%. Замыкает тройку лидеров «Квинсента», на которую приходится 13,2% рынка.
В это же время в Ростовской области наблюдается значительное снижение доли импортных лекарств на рынке. В 2023 году этот показатель составлял 12,9%, а к 2025 году сократился до 0,7%. Таким образом, отечественные препараты заняли 99,3% аптечных продаж в регионе.