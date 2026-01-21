В Таганроге ищут подрядчика для ремонта дома-объекта культурного наследия

В Таганроге ищут подрядчика для реставрации мемориального жилого дома на Тургеневском переулке, 12 — объекта культурного наследия регионального значения. Здание планируют приспособить для современного использования. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Планируется, что в рамках проекта рабочие демонтируют аварийную пристройку под литером А1, а на ее месте установят ограждение и проведут асфальтирование прилегающей дворовой территории. Для обеспечения доступа жильцов в квартиры специалисты оборудуют закрытый лестничный марш на третий этаж здания, восстановят окна и полы. Это, по задумке авторов, позволит сохранить функциональность объекта как жилого дома.

Стоимость работ составляет 6,2 млн руб. Цена, как следует из данных закупки, складывается, в том числе, из ремонтных и реставрационных работ, сооружения временных построек (1,2% от стоимости), непредвиденных затрат (2%), утилизации строительного мусора и грунта.

Константин Соловьев