В Ростове-на-Дону рассмотрят дело в отношении 28 фальшивомонетчиков

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону рассмотрят уголовное дело в отношении 28 фальшивомонетчиков. Фигурантам предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег (ч. 3 ст. 186 УК РФ), а также в покушении на изготовление поддельных денег (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 186 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, с мая 2018 года по октябрь 2023 года обвиняемые в составе преступного сообщества изготавливали фальшивые пятитысячные купюры. Группировка действовала в Москве и Санкт-Петербурге, а также на территории Дагестана, Крыма, Красноярского края, Ростовской, Белгородской, Рязанской, Ленинградской и Московской областей. Злоумышленники расплачивались фальшивками в розничных магазинах, а также передавали их другим лицам по заниженной стоимости.

У фигурантов изъяли более 7 тыс. поддельных купюр общим номиналом свыше 35 млн руб., а также технические средства и оборудование для их изготовления.

Мария Хоперская