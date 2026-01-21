Оборот розничной торговли Ростовской области вырос на 4,5% в 2025 году

Розничная торговля Ростовской области в 2025 году показала рост 4,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат превышает общероссийский показатель на 2,5 процентных пункта. В фактических ценах оборот розничной торговли региона достиг 1,8 трлн руб. Об этом сообщила директор регионального департамента потребрынка Ирина Гелас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации госпожи Гелас, положительную динамику обеспечил рост уровня оплаты труда в торговой сфере. Средняя месячная зарплата в отрасли составила 58,4 тыс. руб. в номинальном выражении.

Основную долю ритейла — 94,3% — сформировали торгующие организации и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынков. На долю рынков и ярмарок пришлось 5,7% оборота.

«Интернет-торговля остается ведущим трендом потребительского рынка. За девять месяцев оборот онлайн-торговли в Ростовской области превысил 134 млрд руб.»,— пояснила чиновница.

Валентина Любашенко