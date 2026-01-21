Арбитражный суд завершил банкротство «Белой птицы-Ростов»

Арбитражный суд Ростовской области 19 января 2026 года завершил конкурсное производство в отношении ООО «Белая птица-Ростов» — подразделения обанкротившегося агрохолдинга. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на судебную картотеку.

Предприятие было признано банкротом в июле 2019 года. Конкурсный управляющий продал имущество должника путем замещения активов и создания на базе собственности нового акционерного общества.

Также на торгах была реализована дебиторская задолженность. В третью очередь включены требования кредиторов на сумму 19,4 млрд руб. За счет поступлений в конкурсную массу долги погашены в размере 3,6 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Белая птица-Ростов» зарегистрировали в х. Старая Станица Ростовской области в 2014 году. Компания занималась разведением сельскохозяйственной птицы. Убыток предприятия составил 239,4 млн руб. по итогам 2024 года.

Агрохолдинг «Белая птица», работавший по полному циклу, столкнулся с трудностями в 2018 году. После передачи «Промсвязьбанка» в «Фонд консолидации банковского сектора» холдинг перестал выполнять обязательства. Несколько кредиторов обратились в суды с заявлениями о несостоятельности предприятий группы.

Производственные мощности «Белой птицы» располагались в Белгородской, Курской и Ростовской областях. В приобретении имущества ростовского подразделения была заинтересована структура «ГАП Ресурс» — ООО «Ставропольский бройлер». В 2021 году активы компании оценили в 3,7 млрд руб.

Валентина Любашенко