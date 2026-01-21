Главные новости за 21 января. Сочи

Сочи и Волгоград примут турниры Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) среди юношеских национальных сборных. Сборные России примут участие в турнирах под национальным флагом и с исполнением гимна.

Директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Шапошникова и Сочинского национального парка Сергей Шевелев подал в отставку. Полномочия руководителя обеих особо охраняемых природных территорий он сложил досрочно.

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Центральный районный суд Сочи с иском об обращении в доход государства коррупционных доходов, полученных бывшим депутатом Госдумы Анатолием Вороновским и группой аффилированных с ним лиц. Совокупный объем незаконного обогащения составил не менее 2,8 млрд руб.

На улице Транспортной в Сочи обнаружили обломки БПЛА. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, фактов возгорания или повреждений объектов критической и социальной инфраструктуры не зафиксировано.

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме после ночных ограничений на прием и отправку воздушных судов, введенных из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Ограничения, действовавшие с 22:40 20 января до 4:00 21 января, не оказали существенного влияния на работу воздушной гавани юга России.

В Сочи общий уровень преступности снизился на 14%, уличная преступность — на 7,5%. Существенно уменьшилось количество грабежей (–55%), угонов автомобилей и краж из квартир (–40% каждая), краж сотовых телефонов (–22%) и из автомобилей (–20%).