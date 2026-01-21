Руководитель Сочинского нацпарка и Кавказского заповедника ушел в отставку

Директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Шапошникова и Сочинского национального парка Сергей Шевелев подал в отставку. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу заповедника. Полномочия руководителя обеих особо охраняемых природных территорий он сложил досрочно.

Приказ об освобождении Сергея Шевелева от занимаемых должностей подписал министр экологии и природных ресурсов Российской Федерации Александр Козлов. В природоохранной системе господин Шевелев проработал 43 года: с 2002 года он возглавлял Кавказский государственный заповедник, а с 2023 года одновременно исполнял обязанности директора Сочинского национального парка.

После его ухода временное руководство распределено между действующими заместителями. Исполняющим обязанности директора Кавказского государственного биосферного заповедника назначен первый заместитель директора Сочинского нацпарка Владимир Титов. Обязанности главы Сочинского национального парка возложены на заместителя директора по охране территории Владимира Атояна.

Ранее в СМИ сообщалось о выявленных нарушениях в деятельности Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника. В декабре 2025 года стало известно о существовании неформальных механизмов допуска туристических групп на особо охраняемые природные территории, а также на факты строительства коммерческой инфраструктуры и массовой вырубки леса. По данным издания, совокупный ущерб оценивался более чем в 3 млрд руб., при этом нарушения, как утверждалось, фиксировались с 2023 года.

Мария Удовик