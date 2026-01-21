Сочи примет юношеский турнир UEFA с участием сборной России

Сочи и Волгоград примут турниры Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) среди юношеских национальных сборных. О проведении соревнований сообщил Российский футбольный союз. Отмечается, что сборные России примут участие в турнирах под национальным флагом и с исполнением гимна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первым этапом серии станет турнир в Сочи, который пройдет в марте. Курортный город примет соревнования среди девушек в возрастной категории до 16 лет. Состав участниц и соперницы российской сборной будут определены в ближайшее время, уточнили в РФС. Проведение турнира в Сочи станет частью международной программы UEFA по развитию женского и юношеского футбола.

В апреле соревнования продолжатся в Волгограде, где состоится турнир среди юношей 2011 года рождения. В нем, помимо российской команды, примут участие сборные Сербии, Ганы и Казахстана. Турнир станет для молодых футболистов одной из первых возможностей получить опыт международных матчей.

Турниры развития UEFA проводятся с 2012 года и направлены на формирование конкурентной среды для юношеских сборных, а также на расширение международной практики для начинающих спортсменов.

Мария Удовик