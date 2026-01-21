На улице Транспортной в Сочи обнаружили обломки БПЛА, угрозу отменили

Глава муниципального образования город-курорт Сочи Андрей Прошунин официально объявил об отражении воздушной атаки и полной отмене режима угрозы. По его заявлению, средствами противовоздушной обороны были уничтожены все враждебные цели в воздушном пространстве над территорией города и прилегающей акваторией Черного моря. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, фактов возгорания или повреждений объектов критической и социальной инфраструктуры не зафиксировано.

Режим повышенной готовности, действовавший в течение примерно полутора часов, отменен. В настоящий момент, по словам мэра, угрозы для города нет, а обстановка находится под полным контролем. При этом власти предупреждают граждан о потенциальной опасности, исходящей от отдельных элементов сбитых летательных аппаратов. В частности, на улице Транспортной было зафиксировано падение мелких обломков, о котором оперативно сообщили жители одного из многоквартирных домов по телефону экстренной службы 112. К указанному месту немедленно выехали все соответствующие оперативные службы для проведения осмотра и зачистки территории.

Андрей Прошунин выразил благодарность жителям города за проявленную в ходе инцидента бдительность и ответственность, а также поблагодарил военнослужащих за высочайший профессионализм и слаженные действия при выполнении задач противовоздушной обороны. Ранее действовавшие запреты на съемку и публикацию материалов, касающихся работы ПВО, обнаружения обломков и действий специальных служб, остаются в силе. Гражданам настоятельно рекомендуется не приближаться к любым обнаруженным подозрительным предметам и немедленно сообщать о них по номеру 112.

Мария Удовик