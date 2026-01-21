В 2025 году уровень преступности снизился на 14% в Сочи

Сочи в 2025 году подтвердил статус одного из самых безопасных городов России. По данным сочинской полиции, общий уровень преступности снизился на 14%, уличная преступность — на 7,5%. Существенно уменьшилось количество грабежей (-55%), угонов автомобилей и краж из квартир (-40% каждая), краж сотовых телефонов (-22%) и из автомобилей (-20%). Значительно улучшились показатели по кражам с банковских счетов (-19%), тяжким телесным повреждениям (-11%) и общим кражам (-9,5%). Безопасность в общественных местах, включая улицы, площади и парки, повысилась: число преступлений там сократилось на 15%.

Особое внимание сочинская полиция уделяла борьбе с преступлениями прошлых лет и резонансными делами. В 2025 году установлено 145 лиц, причастных к 201 преступлению, совершённому ранее, включая убийства 1990-х и 2000-х годов.

На особом контроле оставалась борьба с незаконным оборотом наркотиков. Во взаимодействии с ФСБ выявлено 1,3 тыс. наркопреступлений, из которых 1 тыс. связаны со сбытом запрещенных веществ. Изъято более 65 кг наркотиков, ликвидированы три нарколаборатории, приостановлена деятельность 11 аптек, одна из них лишена лицензии. Общая стоимость изъятого нелегального препарата превысила 2 млн руб.

Кроме того, совместно с ФСБ предотвращен ряд преступлений с использованием оружия — из незаконного оборота изъято 14 единиц огнестрельного оружия и 235 единиц боеприпасов. Генерал-майор полиции Сергей Огурцов подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря комплексной работе, сочетанию профилактических мер, оперативного контроля и тесного взаимодействия с федеральными службами.

Мария Удовик