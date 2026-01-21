Генпрокуратура требует вернуть 2,8 млрд рублей по делу экс-чиновника в Сочи

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Центральный районный суд Сочи с иском об обращении в доход государства коррупционных доходов, полученных бывшим депутатом Госдумы Анатолием Вороновским и группой аффилированных с ним лиц. По данным надзорного ведомства, совокупный объем незаконного обогащения составил не менее 2,8 млрд руб., пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ответчиками по делу, помимо Анатолия Вороновского, проходят действующий депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко, а также еще 25 физических и юридических лиц. В Генпрокуратуре считают, что они участвовали как в получении незаконных доходов, так и в оформлении на себя имущества, приобретенного на коррупционные средства.

Согласно материалам иска, в период работы Анатолия Вороновского в системе органов власти Краснодарского края, включая руководство региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства, государственные и муниципальные заказы в сфере дорожного строительства распределялись вне конкурентных процедур. Подрядчики, допущенные к выполнению работ, по версии следствия, передавали часть полученных бюджетных средств в качестве вознаграждения. Несогласным компаниям создавались административные барьеры, что приводило к их вытеснению с рынка.

Отдельно указывается, что после перехода Анатолия Вороновского на федеральный уровень он продолжал влиять на кадровые и управленческие решения в транспортной отрасли края через назначенных им руководителей. Для легализации средств, как утверждает Генпрокуратура, использовался фонд «Моя Кубань», через который с 2017 по 2024 год было аккумулировано более 1,9 млрд руб. под видом пожертвований.

В рамках иска надзорное ведомство требует изъять свыше 200 объектов недвижимости, включая дома, квартиры и земельные участки в Сочи, других городах Краснодарского края, а также в Москве. Кроме того, заявлено требование о временном ограничении выезда ответчиков за пределы России до рассмотрения дела по существу.

Мария Удовик