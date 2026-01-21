Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после ночных ограничений из-за БПЛА

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме после ночных ограничений на прием и отправку воздушных судов, введенных из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Ограничения, действовавшие с 22:40 20 января до 4:00 21 января, не оказали существенного влияния на работу воздушной гавани юга России. Сейчас все операции в терминале — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются по стандартной процедуре, а обстановка на территории аэропорта спокойная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным администрации аэродрома, на 10:30 мск все рейсы, которые ранее были направлены на запасные аэродромы, вернулись и были обслужены. Один рейс остается на запасном аэродроме в Минеральных Водах из-за отдыха экипажа, а два рейса задержаны более чем на два часа. Пассажиры могут отслеживать актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло, сайте аэропорта, у авиакомпаний или через телеграм-бот @AerodinamikaBot, а также через аудиообъявления в терминале.

Ранее администрация города Сочи и Туапсинского района ввела режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных аппаратов. Жителям и гостям территорий рекомендовано следовать правилам поведения при звуковом сигнале «Внимание всем»: укрываться в помещениях без остекления или подземных переходах, избегать открытых территорий и не использовать автомобили для защиты. Кроме того, строго запрещена съемка и распространение материалов о работе ПВО, обломках БПЛА и действиях спецслужб. Отмена режима будет произведена только после стабилизации ситуации, а для экстренной связи доступен номер 112.

Таким образом, ночные ограничения не повлияли на общее функционирование аэропорта Сочи, а меры безопасности позволили минимизировать возможные риски для пассажиров и персонала.

Общий пассажиропоток и обслуживание рейсов продолжаются по графику, а дополнительные меры предосторожности обеспечивают безопасное пребывание людей на территории аэродрома.

Мария Удовик