Главные новости за 20 января: Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону жильцов дома, поврежденного при атаке БПЛА, пустили забрать свои вещи.

Начальник управления Госавтоинспекции по Ростовской области полковник Олег Богун покинул должность. В разделе управления ведомства указан заместитель начальника полковник полиции Сергей Сасин.

Городская больница №41 в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону намерена установить модульную поликлинику за 270 млн руб. Согласно проектной документации, поликлиника на 250 посетителей разместится на ул. Вавилова, 150.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии строгого режима каждого из подготовителей теракта в школе Дебальцево в ДНР. Сироджиддина Собирзоду и Далера Хусайнова обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 205 «Теракт», п. «а» ч. 3 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем водоснабжении в Ростовской области.

Азовский городской суд обязал Азовское районное Собрание депутатов изменить формулировку решения о досрочном прекращении полномочий председателя собрания Юрия Петренко с «в связи с отставкой по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».