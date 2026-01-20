Жильцов поврежденного при атаке БПЛА дома в Ростове пустили за вещами

В Ростове-на-Дону жильцов дома, поврежденного при атаке БПЛА, пустили забрать свои вещи. Об этом сообщил глава Советского района Никита Паремузов.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», очередная атака украинских БПЛА произошла 14 января. Беспилотники повредили две квартиры в многоквартирном доме в Левенцовке. Для жителей развернули пункт временного размещения в ближайшей школе. Управляющая компания вместе с сотрудниками полиции организовали контроль за сохранностью имущества собственников.

Мария Хоперская