В Ростове вынесли приговор подготовителям теракта в школе в ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии строгого режима каждого из подготовителей теракта в школе Дебальцево в ДНР. Сироджиддина Собирзоду и Далера Хусайнова обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 205 «Теракт», п. «а» ч. 3 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предложение о подрыве одной из общеобразовательных школ Дебальцево в ДНР за вознаграждение Хусайнов получил весной 2024 года от неустановленного лица на автовокзале «Южный» в Донецке. Там же куратор передал фигуранту взрывчатку.

В марте 2024 года Хусайнов показал содержимое сумки Собирзоде и предложил устроить теракт в школе вдвоем, обещав вознаграждение. Подельник забрал сумку домой и стал хранить до особого сигнала.

Сумку со взрывчаткой в апреле того же года обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, в апреле 2024 года Собирзода получил от другого куратора в Дебальцево два корпуса ручных осколочных гранат и два взрывных устройства, которые также принес домой. Устройства изъяли оперативники.

Наталья Белоштейн