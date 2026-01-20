В Ростове в Суворовском установят модульную поликлинику за 270 млн рублей
Городская больница №41 в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону намерена установить модульную поликлинику за 270 млн руб. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Согласно проектной документации, поликлиника на 250 посетителей разместится по ул. Вавилова, 150. Площадь медицинского учреждения составит почти 1,5 тыс. кв. м. На этой территории оборудуют кабинеты УЗИ, рентген-диагностики, неотложной помощи, флюорографии и маммографии, смотровые и процедурные.
Прием в поликлинике будут вести терапевты, педиатры, уролог, гинеколог, отоларинголог, эндокринолог и другие специалисты.