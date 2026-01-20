Председатель собрания депутатов Азовского района уволен судом за утрату доверия

Азовский городской суд обязал Азовское районное Собрание депутатов изменить формулировку решения о досрочном прекращении полномочий председателя собрания Юрия Петренко с «в связи с отставкой по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С иском в суд об изменении формулировки решения обратился Азовский межрайонный прокурор.

Заявление об отставке по собственному желанию председатель районного собрания депутатов написал 6 июня 2025 года. Депутаты приняли ее через четыре дня.

Однако в начале 2026 года суд удовлетворил иск прокурора и постановил внести изменения решение депутатов, изложив пункт 1 в следующей редакции: «Досрочно прекратить полномочия председателя Азовского районного Собрания депутатов Петренко Юрия Михайловича с 6 июня 2025 года, заменив «в отставку», на «в связи с утратой доверия».

Наталья Белоштейн