Главные новости за 20 января. Сочи

Средняя стоимость кв. м в новостройках Сочи по итогам 2025 года увеличилась на 5–16% и превысила 435–476 тыс. руб. Рынок первичного жилья курорта сохраняет выраженную ценовую неоднородность, что отражает различия в классах недвижимости и локациях.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил очередную жалобу ответчика по делу о возврате в государственную собственность природоохранных земель и объектов гостиничной инфраструктуры в Сочи. Судебная коллегия признала доводы заявителя необоснованными и оставила без изменения решения судов нижестоящих инстанций.

Разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Сочи.

Холдинг «Аэродинамика», управляющий аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, подвел итоги производственной деятельности за 2025 год. Совокупный пассажиропоток трех воздушных гаваней превысил 13,25 млн человек, при этом ключевой вклад обеспечил аэропорт Сочи, обслуживший 12,5 млн пассажиров.

В Хостинском районе Сочи зафиксирован сход оползня на автомобильную дорогу. Подвижка грунта произошла утром 20 января в районе садоводческого товарищества «Корчагинец», расположенного в селе Раздольное, а объем сошедшей земляной массы составил около 200 кубометров.

Омский областной суд оставил без изменения решение о возврате в прокуратуру уголовного дела пилота Сергея Белова, управлявшего воздушным судном, выполнявшим рейс Сочи—Омск, которое в сентябре 2023 года совершило аварийную посадку в поле на территории Новосибирской области.