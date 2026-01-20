Цены на новостройки в Сочи за год выросли на 5–16%

Средняя стоимость кв. м в новостройках Сочи по итогам 2025 года увеличилась на 5–16% и превысила 435–476 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммерческого директора федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development в Южном федеральном округе Тамару Коломийцеву. По ее словам, рынок первичного жилья курорта сохраняет выраженную ценовую неоднородность, что отражает различия в классах недвижимости и локациях.

Эксперт отметила, что диапазон цен в сочинских новостройках остается крайне широким. Минимальный порог предложения начинается примерно от 7,5 млн руб. за студию, тогда как стоимость элитных квартир большой площади в центральной части курорта может достигать почти 900 млн руб. Такая разница, по оценке девелопера, свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности наиболее престижных районов Сочи и сохраняющемся спросе на премиальные форматы жилья.

На фоне роста цен объем новостроек, находящихся в стадии строительства, по итогам 2025 года сократился почти до 700 тыс. кв. м. За последние два-три года рынок потерял порядка 50–60 тыс. кв. м текущего предложения, что сопоставимо с несколькими крупными жилыми проектами. Сокращение происходит постепенно — за счет уменьшения числа новых стартов и более сдержанной политики застройщиков.

Итоги 2025 года, по оценке участников рынка, указывают на переход первичного рынка недвижимости Сочи от активного наращивания объемов к более сбалансированной модели развития, при которой ограниченное предложение становится одним из ключевых факторов ценовой динамики.

Мария Удовик