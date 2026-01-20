Самолет P-8A Poseidon ВМС США заметили в районе Черного моря

Разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные о маршруте воздушного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации агентства, самолет вылетел с острова Сицилия в Италии и вошел в акваторию Черного моря со стороны болгарской Варны. Далее он проследовал через воздушное пространство Румынии и направился в район Сочи, не приближаясь к территории Крыма. После этого воздушное судно совершило разворот, взяло курс в сторону грузинского Батуми, затем вновь изменило направление и вернулось на Сицилию.

Boeing P-8A Poseidon создан на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800ERX и предназначен для патрулирования морских акваторий. Самолет используется для наблюдения за надводной обстановкой, поиска подводных лодок и выполнения задач противолодочной обороны.

Ранее аналогичная активность фиксировалась в регионе осенью 2025 года. Тогда над Черным морем был замечен самолет разведки и целеуказания США Bombardier Challenger 650 Artemis. Сообщалось, что воздушное судно осуществляло патрулирование вблизи северного побережья Турции, при этом пункт его назначения оставался неизвестным.

Мария Удовик