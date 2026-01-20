Оползень объемом 200 кубометров перекрыл дорогу в Сочи

В Хостинском районе Сочи зафиксирован сход оползня на автомобильную дорогу. Подвижка грунта произошла утром 20 января в районе садоводческого товарищества «Корчагинец», расположенного в селе Раздольное. Объем сошедшей земляной массы составил около 200 кубометров, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

По данным городских властей, оползень затронул территорию одного садового участка и частично перекрыл проезжую часть. Жилые дома в результате происшествия не повреждены, угрозы для населения и капитальной застройки не зафиксировано. Также уточняется, что городские инженерные коммуникации в зоне схода грунта не пострадали. В настоящее время специалисты проводят дополнительное обследование участка на предмет наличия подземных сетей.

Для обеспечения транспортной доступности на время проведения работ был организован альтернативный проезд. Движение автотранспорта осуществляется по улицам Тепличной и Вишневой. В администрации Сочи сообщили, что ликвидация оползневой массы начнется в ближайшее время и будет завершена в течение текущего дня.

В мэрии также напомнили, что на территории курорта насчитывается порядка 2,6 тыс. оползнеопасных участков. Муниципальные службы продолжают мониторинг склонов, особенно в периоды неблагоприятных погодных условий.

Мария Удовик