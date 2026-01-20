Пассажиропоток аэропорта Сочи превысил 12,5 млн человек по итогам 2025 года

Холдинг «Аэродинамика», управляющий аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, подвел итоги производственной деятельности за 2025 год. Совокупный пассажиропоток трех воздушных гаваней превысил 13,25 млн человек, при этом ключевой вклад обеспечил аэропорт Сочи, обслуживший 12,5 млн пассажиров, сообщает пресс-служба холдинга.

Международный пассажиропоток сочинского аэропорта достиг рекордного уровня и превысил 1,8 млн человек, что на 8% больше показателя 2024 года. Наиболее динамичный рост был зафиксирован на направлениях в Батуми, Самарканд, Пхукет, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Крупнейшими международными маршрутами по объему перевозок стали Стамбул, Анталья, Ереван, Дубай и Шарм-эль-Шейх, совокупный пассажиропоток по которым превысил 1,2 млн человек.

В 2025 году маршрутная сеть аэропорта Сочи была расширена за счет запуска рейсов авиакомпаний Etihad Airways, Air Arabia и Jazeera Airways, что отражает рост интереса иностранных туристов к курорту. Одновременно увеличился спрос со стороны жителей юга России на перелеты в страны Азии, прежде всего в Таиланд, куда рейсы выполняли Azur Air и Red Wings.

Пассажиропоток на внутренних направлениях составил 10,7 млн человек, наиболее востребованными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. В течение года в аэропорту Сочи было выполнено почти 41 тыс. самолетовылетов, что подтверждает его высокую загрузку и стратегическую роль в транспортной системе юга страны.

Также в 2025 году возобновил работу аэропорт Краснодар, пассажиропоток которого за период с сентября по декабрь превысил 722 тыс. человек. В 2026 году «Аэродинамика» намерена продолжить развитие маршрутной сети с акцентом на направления Ближнего Востока, стран СНГ и Азии.

Мария Удовик