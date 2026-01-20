Кассация подтвердила возврат природоохранных земель в Сочи государству

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил очередную жалобу ответчика по делу о возврате в государственную собственность природоохранных земель и объектов гостиничной инфраструктуры в Сочи. Судебная коллегия признала доводы заявителя необоснованными и оставила без изменения решения судов нижестоящих инстанций, сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спор связан с земельными участками и объектами апарт-отеля «Волна Резорт Энд Спа», расположенными в границах природоохранной зоны. Ранее, в 2023 году, Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, поданный к администрации города и 27 ответчикам, включая юридических и физических лиц. Суд пришел к выводу, что застройка на указанных участках велась с нарушением законодательства, и обязал вернуть земли и возведенные на них объекты в государственную собственность.

В последующие годы ответчики пытались оспорить принятое решение сначала в апелляционной, а затем в кассационной инстанциях, однако суды последовательно отказывали в удовлетворении жалоб. Кассационный суд подтвердил законность изъятия земель и более чем 100 объектов недвижимости гостиничного комплекса, в том числе корпусов, ресторанных и спортивных сооружений.

В своей последней жалобе один из ответчиков настаивал на том, что судами якобы не были учтены все обстоятельства дела и надлежащим образом не оценены доказательства. Однако кассационная инстанция признала эти аргументы несостоятельными, окончательно подтвердив правомерность возврата природоохранных земель в Сочи в государственную собственность.

Мария Удовик