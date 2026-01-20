Суд подтвердил возврат в прокуратуру дела по аварийной посадке рейса Сочи—Омск

Омский областной суд оставил без изменения решение о возврате в прокуратуру уголовного дела пилота Сергея Белова, управлявшего воздушным судном, выполнявшим рейс Сочи—Омск, которое в сентябре 2023 года совершило аварийную посадку в поле на территории Новосибирской области. Апелляционные представления и жалобы потерпевших суд признал необоснованными и удовлетворять их не стал, пишет ТАСС.

Как следует из судебного решения, ранее нижестоящая инстанция пришла к выводу о наличии процессуальных препятствий, не позволяющих рассмотреть уголовное дело по существу, в связи с чем материалы были возвращены прокурору. Областной суд согласился с данной позицией, подтвердив законность принятого решения.

В ходе расследования, как сообщалось ранее, следствием были собраны доказательства, включая заключение летно-технической судебной экспертизы, согласно которым в действиях командира воздушного судна были выявлены нарушения, повлекшие жесткую посадку самолета. Пилоту было предъявлено обвинение, после чего материалы дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в надзорное ведомство. После инцидента Сергей Белов уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии».

Аварийная посадка произошла утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса из Сочи в Омск. Самолет Airbus A320 по технической причине приземлился в поле с пшеницей в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 170 человек, включая 23 несовершеннолетних. Пострадавших в результате происшествия не было, все пассажиры были эвакуированы.

