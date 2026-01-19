Главные новости за 19 января. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Краснодарского края 19 января планировал рассмотреть заявление налоговой инспекции о признании банкротом бизнесмена Андрея Марченко, который выступает соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества экс-главы Совета судей Виктора Момотова.

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор бывшему заместителю директора регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства Евгению Лазаренко, заменив назначенное ранее условное наказание на два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Стендап-комик Артемий Останин (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), уроженец Ейска, не признал вину по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.

Центральный районный суд Сочи приговорил гражданина США Чарльза Уэйна Зиммермана к пяти годам лишения свободы за незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов через таможенную границу России.

Игорь Федосов назначен исполняющим обязанности главы Динского района Краснодарского края. До этого момента он возглавлял департамент строительства региона с января 2023 года.

Коммунальные службы Краснодара с 12 января обработали песко-соляной смесью свыше 5 тыс. км проезжих частей и очистили более 4,4 тыс. км дорог в условиях резких температурных перепадов и продолжительных осадков.

Почти 8 тыс. жителей Краснодарского края в 2025 году воспользовались социальным налоговым вычетом за физкультурно-оздоровительные услуги и вернули 48,9 млн руб. подоходного налога.

Бюджет Краснодарского края получил 300 млн руб. от лицензирования розничной торговли алкоголем в 2025 году. Поступления увеличились на 10% по сравнению с 2024 годом, что составило рост на 26,3 млн руб.