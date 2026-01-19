Жители Кубани вернули 48,9 млн рублей НДФЛ за занятия спортом

Почти 8 тыс. жителей Краснодарского края в 2025 году воспользовались социальным налоговым вычетом за физкультурно-оздоровительные услуги и вернули 48,9 млн руб. подоходного налога. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги дает возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ за траты на физическую активность — занятия в спортзале или спортивной секции. В 2025 году этой льготой воспользовались 7,9 тыс. кубанцев.

С 2026 года вычет расширят: его можно будет получить при оплате физкультурно-оздоровительных услуг не только для самого налогоплательщика и его детей, но и для родителей, получающих пенсию согласно российскому пенсионному законодательству.

Для оформления вычета действует общий лимит расходов — 150 тыс. руб. в год. Максимальная сумма возврата составляет 19,5 тыс. руб. в зависимости от ставки НДФЛ.

Алина Зорина