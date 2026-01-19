В Краснодаре за неделю обработали свыше 5 тысяч км дорог от гололеда

Коммунальные службы Краснодара с 12 января обработали песко-соляной смесью свыше 5 тыс. км проезжих частей и очистили более 4,4 тыс. км дорог в условиях резких температурных перепадов и продолжительных осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Можно говорить о том, что таких перепадов температуры, длительного выпадения осадков у нас давно не было, и это правда. Но это не оправдание для служб, обязанных обеспечивать комфорт и безопасность горожан в любую погоду»,— подчеркнул глава города Евгений Наумов.

В связи с прогнозируемыми осадками в ближайшие дни все дорожные и коммунальные службы продолжат функционировать в усиленном режиме.

На уборке снега и наледи с пешеходных зон и остановок общественного транспорта ежедневно работали более 600 специалистов и 30 единиц техники. В дни снегопадов число дневных и ночных смен увеличивали в среднем на 100 человек.

Заместитель главы Краснодара Владимир Архипов сообщил о задействовании до 46 комбинированных дорожных машин для расчистки дорог от гололеда. «Мы постоянно увеличивали количество техники. Так, благодаря поддержке краевого минтранса поделились комбинированными машинами шесть краевых дорожных организаций. Их водителям организовали размещение и питание»,— отметил Архипов.

Более 1,7 тыс. сотрудников управляющих компаний и ТСЖ занимались уборкой снега, наледи и сосулек на территориях многоквартирных домов под контролем управления по жилищным вопросам и прокуратуры.

Городская служба спасения работала в режиме повышенной готовности. С начала года в Краснодаре действовало шесть штормовых предупреждений по осадкам и ветру с порывами до 15 м/с.

За неделю в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 193 обращения с просьбами очистить снег на дорогах и тротуарах. Под особым контролем находилась обстановка на Краснодарском водохранилище и федеральной трассе М-4 «Дон».

Спасатели уделяют максимальное внимание городским водоемам, ситуацию на которых отслеживают 72 видеокамеры. Специалисты обкалывают лед и предупреждают жителей о недопустимости выхода на него.

Алина Зорина