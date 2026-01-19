Суд 19 января рассмотрит дело о банкротстве краснодарского бизнесмена Марченко

Арбитражный суд Краснодарского края 19 января рассмотрит заявление налоговой инспекции о признании банкротом бизнесмена Андрея Марченко, который выступает соответчиком по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества экс-главы Совета судей Виктора Момотова, следует из материалов суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Межрегиональная ИФНС России №1 обратилась в арбитраж Донецкой Народной Республики с требованием признать господина Марченко несостоятельным и ввести процедуру реструктуризации долгов, включив в реестр требований кредиторов задолженность около 400 млн руб. Определением суда от 6 марта 2025 года дело было передано на рассмотрение арбитража Краснодарского края.

В декабре 2025 года Андрей Марченко подал апелляционную жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд на решение арбитража Краснодарского края от 28 октября о доначислении более 230 млн руб. налогов и штрафов.

Согласно решению суда, ИФНС №5 по Краснодару провела выездную проверку деятельности предпринимателя за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. По ее итогам от 20 февраля 2024 года было вынесено решение о привлечении господина Марченко к ответственности за налоговое правонарушение, которое он оспаривал в суде.

В ходе проверки установлено, что ИП Марченко участвовал в схемах дробления бизнеса, направленных на минимизацию налоговой нагрузки через неправомерное применение налоговых режимов и уклонение от уплаты налогов. По мнению инспекции, подобные схемы искажали сведения о выручке от реализации товаров, работ и услуг, включая операции с аффилированными лицами.

Предприниматель просил суд признать недействительным решение инспекции в части доначисления НДС на 168,1 млн руб., НДФЛ на 46,3 млн руб., налога на имущество физических лиц на 11,3 млн руб., а также штрафов за неуплату налогов более чем на 7 млн руб.

Вячеслав Рыжков