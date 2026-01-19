Американца приговорили к пяти годам колонии за контрабанду оружия в Сочи

Центральный районный суд Сочи приговорил гражданина США Чарльза Уэйна Зиммермана к пяти годам лишения свободы за незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов через таможенную границу России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

С 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года американец путешествовал на прогулочной яхте по маршруту из штата Каролина через Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию. На борту судна находилось приобретенное ранее огнестрельное оружие и боеприпасы.

19 июня Чарльз Зиммерман пришвартовался в морском порту Сочи, скрыв от пограничников наличие вооружения на борту. При осмотре яхты сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы.

В суде американец полностью признал вину. Он рассказал, что познакомился через интернет с девушкой из Казани и решил приехать к ней на яхте.

«Отправляясь в путь, он не озаботился изучением законов Российской Федерации и полагал, что оружие, которое хранилось у него на яхте для самообороны, просто всегда должно оставаться на борту»,— говорится в сообщении.

Суд признал гражданина США виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия и боеприпасов. Наказание назначено в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Краснодарский краевой суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.

Алина Зорина