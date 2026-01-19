Главные новости за 19 января. Ростов-на-Дону и область.

Ирина Четвертакова, проработавшая пресс-секретарем губернатора Ростовской области 25 лет, назначена советником главы региона, а ее место заняла Елена Борисова из корпорации «Ростех».

В Ростовской области в крещенских купаниях приняли участие более 23,5 тыс. жителей, а мероприятия прошли без серьезных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 17 по 30 января 2026 года Ростовстат проведет выборочное обследование доходов населения, в котором примут участие 1,3 тыс. донских семей из 40 населенных пунктов региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из-за аварии на Гуково-Гундоровском магистральном водопроводе в Красносулинском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности к ЧС. Без водоснабжения жители муниципалитета остаются три дня. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Такой же режим введен и в Зверево. Подача воды в городе приостановлена 18 января, отмечают в муниципалитете.

Объем льготного микрофинансирования малых и средних предприятий (МСП) Ростовской области в 2025 году составил более 1,5 млрд руб. По этому показателю регион вошел в топ-5 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

До конца суток 19 января в устье реки Дон ожидается ветровой сгон воды, уровень воды на участке от Аксая до Азова опустится ниже неблагоприятной отметки. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Аграрии Ростовской области засеяли озимыми культурами 2,9 млн га, превысив плановые показатели почти на 3%. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.