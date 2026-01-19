В крещенских купаниях в Ростовской области приняли участие 23,5 тысячи человек
В Ростовской области в крещенских купаниях приняли участие более 23,5 тыс. жителей, а мероприятия прошли без серьезных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В этом году на Дону в 36 муниципальных образованиях оборудовали порядка 70 мест для обрядовых купаний. Безопасность обеспечивали более тысячи специалистов служб экстренного реагирования. Уточняется, что в общем в дежурстве было задействовано 200 единиц техники и более 20 плавсредств.
По данным властей, в Ростовской области более 20 лет обрядовые купания проходят без серьезных происшествий.