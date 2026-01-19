Ростовстат проведет ежегодный опрос о доходах донских семей в 2026 году

С 17 по 30 января 2026 года Ростовстат проведет выборочное обследование доходов населения, в котором примут участие 1,3 тыс. донских семей из 40 населенных пунктов региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Опрос входит в ежегодное исследование Росстата, которое проходит во всех субъектах России. Интервью проведут обученные специалисты с соответствующими удостоверениями.

По информации пресс-службы, участникам зададут вопросы о структуре семейных бюджетов, источниках доходов, получаемых социальных пособиях и доходах от собственности. Также выяснят потребности домохозяйств и возможности приобретения различных товаров и услуг. Все собранные сведения останутся анонимными и будут использованы исключительно для статистических целей.

«Результаты прошлых обследований показали, что три четверти среднемесячного дохода донских семей приходится на трудовую деятельность. Социальные выплаты составляют 17% семейного бюджета, из них пенсии — около 14%»,— говорится в сообщении.

Полученная информация поможет властям разработать меры демографической и социальной политики, а также усовершенствовать систему адресной поддержки населения.

Валентина Любашенко