Сгон воды в Дону может привести к обледенению судов в Таганрогском заливе

До конца суток 19 января в устье реки Дон ожидается ветровой сгон воды, уровень воды на участке от Аксая до Азова опустится ниже неблагоприятной отметки. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

В Таганрогском заливе из-за верхового ветра и морозов прогнозируется усиление ледовых процессов, что может привести к медленному обледенению судов.

Кроме этого, низкий уровень воды и активное формирование льда на Нижнем Дону могут привести к образованию внутриводного льда и шуги, представляющей собой ледяную массу. Эксперты предупреждают, что эти явления могут негативно сказаться на функционировании водозаборных систем.

По данным пресс-службы Росморречфлота, в морских портах Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону работы с 25 декабря 2025 года выполняют четыре ледокола. Они обеспечили проводку 44 судов. В готовности находятся два ледокола.

Наталья Белоштейн