Донские аграрии перевыполнили план посева озимых на 3%

Аграрии Ростовской области засеяли озимыми культурами 2,9 млн га, превысив плановые показатели почти на 3%. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По информации пресс-службы ведомства, всходы получены на площади более 2,85 млн га, что составляет 99,8% от засеянных территорий. Специалисты отмечают, что озимые вошли в зимний период в фазе активного роста.

Дальнейшая перезимовка культур будет определяться погодными условиями. В настоящее время запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы по региону составляют в среднем около 25 мм, что эксперты оценивают как хорошие показатели с колебаниями от удовлетворительных до хороших значений.

«Выпавший снег будет способствовать накоплению влаги в почве и может оказать положительное влияние на формирование будущего урожая»,— считают агроспециалисты.

Валентина Любашенко