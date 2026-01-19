Режим повышенной готовности к ЧС ввели в Красносулинском районе

Из-за аварии на Гуково-Гундоровском магистральном водопроводе в Красносулинском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности к ЧС. Без водоснабжения жители муниципалитета остаются три дня. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Такой же режим введен и в Зверево. Подача воды в городе приостановлена 18 января, отмечают в муниципалитете.

Режим повышенной готовности продолжает действовать и в городе Гуково. Водоснабжения нет и в населенных пунктах Каменского района.

По информации главы Гукова Андрея Шеенкова, к устранению аварии на водоводе привлечены 14 специалистов и пять единиц спецтехники. Подвоз воды обеспечивают девять автоцистерн, в ближайшее время к ним присоединяться спецпашины из соседних городов.

Администрация Красносулинского района сообщила, что было выполнено 17 заявок на доставку воды. В котельных Углеродовского и Молодежного поселков, а также на станции Замчалово создали запас воды. В котельной Молодежного воды может хватить на сутки, а в Замчалово — на 10 дней. В котельную поселка Розетт воду доставляют с помощью автоцистерны.

Подвоз воды по графику организован и в Зверево.

