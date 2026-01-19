Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодаре школьница провалилась под лед, пытаясь сделать селфи

В Краснодаре 18 января девочка-подросток провалилась под лед на одном из городских водоемов, отойдя от берега примерно на пять метров. Инцидент произошел во время попытки сделать селфи на замерзшем озере, сообщил в своем Telegram-канале и. о. министра здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам глав ведомства, подростки находились на водоеме вдвоем. Лед не выдержал веса девочки, однако с помощью друга ей удалось самостоятельно выбраться на берег. После этого дети зашли в магазин, чтобы согреться, где один из посетителей вызвал бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики оказали подросткам необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Евгений Филиппов напомнил о действующем запрете выхода на лед и призвал родителей контролировать досуг детей и разъяснять им правила безопасности на водоемах.

Никита Бесстужев

