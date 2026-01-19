Главные новости за неделю 19 января. Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ЗАО «Сафи» Малика Байрамбекова о привлечении бывшего гендиректора застройщика Егора Парахина к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-банкрота. Согласно определению суда, оно подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Центральный районный суд Сочи признал гражданина США Чарльза Уэйна Зиммермана виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия и боеприпасов.

Квартира с кухней, размещенной на балконе, в Сочи заняла первое место в российском рейтинге необычных планировок жилья. В тройку также вошли студия трапециевидной формы в Москве и квартиры в Санкт-Петербурге с нетипичными решениями, включая жилую комнату без окна.

С 12 по 18 января 2026 года на территории Сочи сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 112 ДТП. В результате аварий один человек погиб, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

В новогодние и рождественские праздники курорт «Красная Поляна» в Сочи принял более 85 тыс. туристов, из которых около 45 тыс. остановились в отелях горного кластера. Средняя загрузка средств размещения в праздничные дни превысила 75%, а в новогоднюю ночь заполняемость гостиниц достигла более 90%.

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» привлекли к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам и необоснованные задержки авиарейсов. По инициативе прокуратуры перевозчик оштрафован на 42 тыс. руб. по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ.