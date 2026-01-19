Житель США получил 5 лет за перевозку оружия на яхте через таможню Сочи

Центральный районный суд Сочи признал гражданина США Чарльза Уэйна Зиммермана виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года американец следовал на своей прогулочной яхте по маршруту Каролина (США) — Португалия — Мальорка (Испания) — Сицилия (Италия) — Греция — Турция, при этом на борту находилось ранее приобретенное им оружие и боеприпасы. 19 июня 2025 года яхта пришвартовалась в морском порту Сочи, где при осмотре судна сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. В суде Уэйн Зиммерман признал вину полностью, отметив, что не изучал российские законы и перевозил оружие для самообороны во время поездки, в том числе с целью встречи с жительницей Казани.

Суд назначил американцу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в апелляционном порядке был подтвержден Краснодарским краевым судом и вступил в законную силу. Специалисты отметили, что незнание законодательства Российской Федерации не освобождает от ответственности, а вынесенный приговор полностью соответствует действующему законодательству.

Мария Удовик