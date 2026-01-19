Более 85 тысяч гостей посетили курорт «Красная Поляна» в новогодние каникулы

В новогодние и рождественские праздники курорт «Красная Поляна» в Сочи принял более 85 тыс. туристов, из которых около 45 тыс. остановились в отелях горного кластера. По данным пресс-службы курорта, средняя загрузка средств размещения в праздничные дни превысила 75%, а в новогоднюю ночь заполняемость гостиниц достигла более 90%.

Высокий спрос на зимний отдых отразился и на работе горнолыжной инфраструктуры: с 1 по 11 января было реализовано около 27 тыс. ски-пассов, что позволило гостям активно пользоваться трассами. Более 23 тыс. человек приобрели прогулочные билеты на канатные дороги, чтобы насладиться панорамами заснеженных склонов и атмосферой горного отдыха.

По данным администрации города, за длинные зимние выходные турпоток в Сочи составил свыше 470 тыс. человек. Средняя загрузка средств размещения в городе достигла 74,7%, а в горном кластере — более 75%. В общей сложности три горнолыжных курорта региона продали более 200 тыс. ски-пассов.

Несмотря на то что показатель туристической посещаемости за 2025 год составил более 7,93 млн человек, он оказался немного ниже рекордного уровня 2024 года. Тем не менее статистика за праздничный период подтверждает устойчивый интерес отдыхающих к зимнему отдыху в Сочи и демонстрирует высокий потенциал горного туризма как ключевого сегмента экономики региона.

«Ъ-Сочи» писал, что в период новогодних праздников более 100 тыс. пассажиров воспользовались пригородными электропоездами для поездок в горный кластер Сочи. С 30 декабря по 11 января электрички перевезли 107 тыс. человек, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Мария Удовик