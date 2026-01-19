За неделю в Сочи произошло 112 ДТП, один человек погиб

С 12 по 18 января 2026 года на территории Сочи сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 112 ДТП. В результате аварий один человек погиб, еще 14 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба курортного ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Анализ обстоятельств ДТП показал, что чаще всего аварии происходили из-за несоблюдения бокового интервала — такие нарушения привели к 29 происшествиям. Еще 20 ДТП случились из-за неправильного выбора дистанции, 16 — из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения, 12 — из-за нарушения очередности проезда. Самым аварийным днем стал вторник, когда в городе произошло 24 ДТП. Минимальное количество аварий зафиксировали в четверг и пятницу — по 12 случаев.

Ранее, в период с 1 по 11 января 2026 года, на дорогах Сочи произошло 153 ДТП. В этих авариях также погиб один человек, 10 человек получили травмы. В этот период основными причинами ДТП стали несоблюдение бокового интервала, превышение скорости с учетом дорожных условий, нарушение очередности проезда, ошибки при движении задним ходом и неправильный выбор дистанции.

В Госавтоинспекции сообщили, что большинство аварий связано с нарушением базовых требований безопасности. Ведомство рекомендовало водителям строго соблюдать скоростной режим, контролировать дистанцию и боковой интервал, а также не отвлекаться на мобильные устройства во время движения. Пешеходам инспекторы рекомендовали переходить проезжую часть только в установленных местах и предварительно оценивать дорожную обстановку.

Мария Удовик