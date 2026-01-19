Сочинская студия с кухней на лоджии стала лидером необычных планировок

Квартира с кухней, размещенной на балконе, в Сочи заняла первое место в российском рейтинге необычных планировок жилья. В тройку также вошли студия трапециевидной формы в Москве и квартиры в Санкт-Петербурге с нетипичными решениями, включая жилую комнату без окна, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным на 16 января, в базе «Циан» размещено объявление о продаже студии в Сочи площадью 13,3 кв. м. Мини-кухня в квартире оборудована на лоджии площадью 2,1 кв. м. В кухонной зоне установлены небольшой стол, шкаф, электроплитка и электрический чайник, а посуда и полотенца размещены на оконной раме. Стоимость объекта составляет 2,9 млн руб. В описании также указана развитая инфраструктура вблизи дома.

Второе место в рейтинге заняла студия трапециевидной формы, расположенная в пешей доступности от станции метро «Бунинская аллея» в Москве. Площадь объекта составляет 19 кв. м, стоимость — 4,3 млн руб., квартира требует ремонта. Третью позицию разделили квартиры в Санкт-Петербурге. Одна из них — двухкомнатная, с гостиной без окна, другая — с ванной комнатой, расположенной на кухне.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что подобные планировки чаще характерны для старого жилого фонда и коммунальных квартир. По их оценке, такие квартиры продаются долго. Например, обычные квартиры в Петербурге находят покупателей за два-четыре месяца, а нестандартные могут оставаться на рынке до года. Семьи их не рассматривают, инвесторы требуют скидку, а торг становится необходимым. С продажей тоже есть проблемы: цена обычно падает на 10–15%.

Мария Удовик