Авиакомпанию привлекли к ответственности за задержку рейса из Сочи

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» привлекли к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам и необоснованные задержки авиарейсов. По инициативе прокуратуры перевозчик оштрафован на 42 тыс. руб. по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, сообщили в уральском надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что в период с августа по октябрь 2025 года авиакомпания допускала задержки вылетов продолжительностью более четырех часов без достаточных оснований. Нарушения были выявлены на четырех рейсах, в том числе на маршруте Сочи—Челябинск. Надзорное ведомство пришло к выводу, что действия перевозчика не соответствовали требованиям законодательства о защите прав потребителей.

Ранее авиакомпания уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения. В декабре 2025 года сочинская транспортная прокуратура установила, что в июне и августе того же года при длительных задержках рейсов перевозчик не обеспечил пассажиров предусмотренным питанием и размещением. По итогам проверки авиакомпания была оштрафована за повторное нарушение.

В надзорных органах подчеркнули, что соблюдение прав пассажиров при задержках рейсов является обязательным требованием для авиаперевозчиков, а выявленные нарушения стали основанием для применения мер административного воздействия.

«Ъ-Сочи» писал, что 18 января самолет авиакомпании «Северный ветер», следовавший из Сочи в Кемерово, совершил вынужденную посадку в Барнауле из-за технической неисправности. На борту находились 148 пассажиров, которых временно разместили в гостинице аэропорта.

Мария Удовик