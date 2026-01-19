Экс-директора сочинского застройщика «Сафи» не привлекут по долгам банкрота

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ЗАО «Сафи» Малика Байрамбекова о привлечении бывшего гендиректора застройщика Егора Парахина к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-банкрота. Согласно определению суда, оно подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году краевой Арбитражный суд определил прекратить производство по заявлениям господина Байрамбекова о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ЗАО «Сафи» Дениса Волкова, Василия Бондаря, а также еще ряда лиц, по мнению конкурсного управляющего банкрота, контролировавших деятельность строительной компании. Размер субсидиарной ответственности в настоящее время не определен до полного формирования конкурсной массы, ее реализации и расчетов с кредиторами.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Сафи» зарегистрировано в Сочи в 1992 году. Среди владельцев в ЕРГЮЛ указаны Егор Парахин, Василий Бондарь, Виктор Макасеев и Ирина Макасеева (данные на 2007 год).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в октябре минувшего года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа утвердил решение нижестоящей инстанции об исключении из третьей очереди кредиторов ООО «Олимп» требований его подрядчика ЗАО «Сафи» по договору долевого участия в строительстве. Как говорится в постановлении, принятом кассационным судом, ЗАО «Сафи» выполнило подрядные работы для «Олимпа» стоимостью свыше 2,8 млн руб. Девелопер рассчитался с подрядчиком договором долевого участия в строительстве квартиры в жилом комплексе на Ландышевой улице.

Имущество ЗАО «Сафи» оценили в 1,1 млн руб. В его перечень входят права на два земельных участка в Центральном районе Сочи, на которых расположены недостроенные жилые здания.

Как писал «Ъ-Юг», управление по надзору в области долевого строительства после многочисленных жалоб дольщиков ЖК «Ямайка», который строило «Сафи», в декабре 2010 года обратилось в суд для защиты их прав. Было установлено, что застройщик часть средств дольщиков направил на цели, не связанные со строительством. В частности, компания выдавала займы аффилированным организациям, сумма займов на конец 2008 года составила 177 млн руб. В 2011 году Центральный райсуд Сочи вынес решение, по которому компанию обязали восстановить денежные средства дольщиков в сумме 283,2 млн руб., использованные не по целевому назначению.

Дмитрий Михеенко