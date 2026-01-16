Главные новости за 16 января. Сочи

Рынок аренды комнат в России по итогам 2025 года продемонстрировал снижение ставок впервые за последние девять лет. Корректировка цен затронула более половины исследованных городов, включая Сочи, где стоимость аренды осталась одной из самых высоких в стране.

Стоимость отдыха на российских курортах в летний сезон 2026 года демонстрирует рост на этапе раннего бронирования. Цены на путевки в Сочи увеличились в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, а в Крыму рост составил порядка 15%.

В Сочи проведение крещенских купаний 18 и 19 января будет зависеть от погодных условий. В случае ухудшения метеообстановки власти города допускают введение ограничений или полный запрет омовений в акватории моря и рек.

Поселок Лазаревское в Сочи стал самым доступным направлением для зимнего отдыха в России. Средняя стоимость поездки по стране составляет 58 тыс. руб. на двоих.

Мальчик из Сочи, пострадавший в результате нападения двух собак породы хаски, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Ребенку предстоит очередной этап реконструктивного лечения, направленный на восстановление мягких тканей лица.

Прокуратура Центрального района Сочи выявила нарушения законодательства при распоряжении объектами государственной собственности, находящимися в федеральном ведении. С 2018 года одно из юридических лиц задействовало в предпринимательской деятельности офисные помещения общей площадью свыше 100 кв. м, расположенные в центральной части города.