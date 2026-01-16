В Центральном районе Сочи компанию оштрафовали за захват госимущества

Прокуратура Центрального района Сочи выявила нарушения законодательства при распоряжении объектами государственной собственности, находящимися в федеральном ведении. Речь идет о самовольном использовании нежилых помещений без оформленных правовых оснований и согласия уполномоченного органа, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что с 2018 года одно из юридических лиц задействовало в предпринимательской деятельности офисные помещения общей площадью свыше 100 кв. м, расположенные в центральной части города. При этом правоустанавливающие документы на использование объекта отсутствовали, а разрешение Межрегионального территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея получено не было.

По итогам надзорных мероприятий в октябре 2025 года районная прокуратура возбудила в отношении компании дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда). Материалы были направлены в Арбитражный суд Краснодарского края, который признал юридическое лицо виновным и назначил административное наказание в виде штрафа.

Кроме того, в адрес МТУ Росимущества прокуратурой было внесено представление об устранении выявленных нарушений и принятии мер, направленных на защиту интересов Российской Федерации как собственника объекта. Надзорное ведомство указало на необходимость ограничения несанкционированного доступа к помещениям федерального нежилого фонда.

Мария Удовик