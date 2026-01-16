Летний отдых в Сочи и Крыму подорожал на 10–15% по раннему бронированию

Стоимость отдыха на российских курортах в летний сезон 2026 года демонстрирует рост на этапе раннего бронирования. По оценкам экспертов Российского союза туриндустрии, цены на путевки в Сочи увеличились в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, а в Крыму рост составил порядка 15%.

При этом участники рынка отмечают, что текущая динамика не является окончательной и может быть скорректирована по мере формирования реального летнего спроса. В целом объемы продаж по стране соответствуют показателям предыдущего года. Наиболее заметный рост фиксируется в Крыму, где количество бронирований увеличилось на 5–6%. Курорты Краснодарского края также демонстрируют положительную динамику — порядка 4–5%.

Несмотря на это, доля уже забронированных мест на лето пока остается невысокой и не превышает 10% от общего номерного фонда. Такая ситуация, по мнению экспертов, оставляет рынку пространство для ценового маневра и конкурентной борьбы за туриста.

Аналитики обращают внимание, что часть отельеров, ориентируясь на высокие показатели продаж в конце 2025 года, начала закладывать повышение тарифов. Однако определяющим фактором станет готовность туристов оплачивать увеличенную стоимость. В прошлом сезоне после первоначального роста цен весной к маю началась их корректировка, и к августу уровень тарифов вернулся к значениям 2023 года. Участники рынка не исключают повторения подобного сценария и в текущем сезоне.

На спрос во внутреннем туризме продолжают влиять макроэкономические и инфраструктурные факторы. Укрепление рубля и инфляционные процессы делают зарубежные направления относительно более конкурентоспособными. Также около 60% путешественников предпочитают поездки на личном автотранспорте, что снижает зависимость от авиаперелетов.

Мария Удовик