Лазаревское признали самым бюджетным направлением для зимнего отдыха

Поселок Лазаревское в составе Сочи стал самым доступным направлением для зимнего отдыха в России. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, проанализировав стоимость поездок в зимний период.

Согласно данным исследования, Россия в целом остается наиболее бюджетным направлением для путешествий в зимний сезон. Средняя стоимость поездки по стране составляет 58 тыс. руб. на двоих. Для сравнения, отдых в Абхазии в среднем обходится в 62 тыс. руб., а в Белоруссии — в 88 тыс. руб. Среди стран Закавказья наиболее доступными направлениями названы Армения и Грузия, где средний чек на зимние туры составляет 105 тыс. и 114 тыс. руб. соответственно, пишет «РИА Новости».

Внутри страны наиболее экономичными направлениями стали курортный поселок Лазаревское, где средняя стоимость тура оценивается в 20 тыс. руб., Казань — 21 тыс. руб., Санкт-Петербург — 29 тыс. руб. и Ессентуки — 30,8 тыс. руб. Таким образом, Лазаревское заняло первое место в рейтинге самых доступных российских направлений для зимнего отдыха.

Среди зарубежных стран наиболее бюджетным вариантом для поездок в зимний период стала Турция. Из-за низкого туристического сезона средняя стоимость тура составила 143 тыс. руб. Египет также вошел в число доступных направлений: средний чек на поездку оценивается в 169 тыс. руб., при этом страна остается одним из лидеров по популярности зимнего отдыха в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Сочи также фигурирует в рейтингах самых дорогих туров по России. В частности, одна из поездок стоимостью 3,4 млн руб. вошла в пятерку самых затратных путешествий 2025 года, еще несколько туров с ценником от 1,18 до 2,5 млн руб. попали в расширенные рейтинги.

Мария Удовик