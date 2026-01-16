Доступ к пляжам Сочи на Крещение могут закрыть из-за погодных условий

В Сочи проведение крещенских купаний 18 и 19 января будет зависеть от погодных условий. В случае ухудшения метеообстановки власти города допускают введение ограничений или полный запрет омовений в акватории моря и рек. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Городские власти совместно с Сочинской епархией Русской православной церкви заранее определили десять официальных и оборудованных мест для крещенских омовений. Они будут задействованы только при благоприятных погодных условиях. При возникновении шторма либо других небезопасных факторов доступ на пляжные территории планируется ограничить, а на входах установить предупреждающие аншлаги о запрете купания.

Для обеспечения безопасности в официальных местах предусмотрены освещение, пункты обогрева, а также дежурство спасательных служб, медицинских бригад, сотрудников полиции и представителей администрации. Ночные омовения запланированы на пляжах «Чайка-1», «Маяк», «Багратион», а также в акваториях рек Чухукт и Куапсе. В дневное время купания предполагается провести на пляжах «Волна» и «Лирань», на озере Rosa Beach, на базе отдыха «Вертолетчик» и у святого источника Пантелеимона.

Стихийные места купаний находятся под усиленным контролем, проведение омовений там запрещено. Горожанам и туристам также рекомендовано пользоваться альтернативной возможностью набора святой воды — в храмах будут установлены специальные емкости.

Для удобства жителей и гостей курорта в ночь с 18 на 19 января продлевается работа общественного транспорта: движение ряда автобусных маршрутов, включая маршрут №17, будет осуществляться до 02:00. При этом гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано воздержаться от посещения купелей.

Мария Удовик