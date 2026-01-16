Сочи вошел в число городов с самыми дорогими съемными комнатами

Рынок аренды комнат в России по итогам 2025 года продемонстрировал снижение ставок впервые за последние девять лет. Как следует из аналитики федерального портала «Мир квартир», корректировка цен затронула более половины исследованных городов, включая Сочи, где стоимость аренды осталась одной из самых высоких в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, в 38 из 70 городов ставки аренды комнат снизились, в 32 — показали рост. В целом по России средняя стоимость аренды уменьшилась на 2,2% и составила 11,66 тыс. руб. в месяц. Последний раз аналогичная динамика фиксировалась в 2017 году.

В Сочи средняя цена аренды комнаты по итогам года составила 18 тыс. руб. в месяц, что на 0,3% ниже уровня предыдущего года. По этому показателю курорт уступает только Москве и Московской области, оставаясь в числе городов с наиболее дорогим сегментом съемных комнат.

Аналитики отмечают, что снижение ставок связано прежде всего с ослаблением платежеспособного спроса. При этом объем предложения комнат за год увеличился примерно на 10%, что также оказало давление на цены. Эксперты указывают, что коррекция в этом сегменте оказалась более выраженной, чем на рынке аренды квартир.

Наиболее заметное снижение ставок зафиксировано во Владикавказе, Грозном, Магнитогорске, Улан-Удэ и Мурманске. Максимальный рост показали Киров, Смоленск, Набережные Челны и Иваново. В Москве стоимость аренды комнаты снизилась на 3,9%, в Санкт-Петербурге — на 11,5%.

По оценке аналитиков, текущая динамика отражает общие экономические условия и снижение доходов населения, которое в первую очередь затрагивает наиболее доступные сегменты рынка аренды жилья.

Мария Удовик