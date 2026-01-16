Главные новости за 16 января. Новороссийск

В Новороссийске полностью приостановили подачу воды из-за аварийного отключения электричества на ТГВ.

За сутки в Новороссийске выпало больше месячной нормы осадков — 68 мм.

Коммунальщиков в Новороссийске перевели на усиленный режим работы из-за ночного снегопада.

АО «КазТрансОйл» сократил объем перевалки нефти по КТК на 15% в 2025 году. Объем составил 3,5 млн т, а общие показатели транспортировки нефти достигли 47,3 млн руб.

В период с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года в Новороссийске снизились цены на бензин, но подорожало дизельное топливо.

В Новороссийске ожидаются заморозки до –5...–8 °С, а также усиление ветра. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.